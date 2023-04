Inzaghi: «Inter, altra sconfitta pesante! Tre sconfitte fotocopia» (Di sabato 15 aprile 2023) Inzaghi è l’unico dell’Inter a parlare questa sera dopo la brutta figura a San Siro contro il Monza (questa la decisione presa dalla società). Dopo la partita su DAZN il tecnico nerazzurro ha espresso tutta la sua delusione per il momento negativo. MOMENTO NO – Simone Inzaghi fa da parafulmine dopo Inter-Monza: «Abbiamo fatto un buon primo tempo dove dovevamo andare in vantaggio. Nel secondo tempo ci siamo innervositi perché il gol non arrivava. Una squadra matura però deve arrivare in partita sempre, ci siamo innervositi troppo presto. Ho provato anche a fare dei cambi, però bisogna essere bravi a indirizzare gli episodi. Sono state tre partite fotocopia, i portieri hanno parato di tutto. Stiamo parlando di una sconfitta che rallenta ancora il nostro percorso e ci dà ... Leggi su inter-news (Di sabato 15 aprile 2023)è l’unico dell’a parlare questa sera dopo la brutta figura a San Siro contro il Monza (questa la decisione presa dalla società). Dopo la partita su DAZN il tecnico nerazzurro ha espresso tutta la sua delusione per il momento negativo. MOMENTO NO – Simonefa da parafulmine dopo-Monza: «Abbiamo fatto un buon primo tempo dove dovevamo andare in vantaggio. Nel secondo tempo ci siamo innervositi perché il gol non arrivava. Una squadra matura però deve arrivare in partita sempre, ci siamo innervositi troppo presto. Ho provato anche a fare dei cambi, però bisogna essere bravi a indirizzare gli episodi. Sono state tre partite, i portieri hanno parato di tutto. Stiamo parlando di unache rallenta ancora il nostro percorso e ci dà ...

