Inzaghi: «I portieri avversari migliori in campo! Avanti in semifinale»

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport subito dopo Inter-Monza. Le sue parole dopo l'undicesima sconfitta in campionato

UNDICESIMO KO – Inzaghi prova a spiegare l'ennesima sconfitta dell'Inter: «La squadra ha fatto un buon primo tempo dove meritavamo il vantaggio. Nella ripresa ci siamo innervositi, perdendo le distanze e subendo il gol loro. Fotocopia di Fiorentina e Salernitana. Non è vero che sentiamo solo le coppe, la squadra sapeva dell'importanza di questa partita. Siamo delusi, risultato che ci rallenta in campionato. Chiaramente l'episodio fa cambiare le partite, le statistiche in Italia sono superiori a quelle in Europa. Il risultato non ci dà ragione, parliamo sempre con la società e i giocatori. Non è un caso che ci troviamo di fronte Di Gregorio, Ochoa, Terracciano che sono sempre i migliori in campo.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Inter, Inzaghi: 'Le prestazioni mi soddisfano relativamente, i portieri avversari sempre migliori in campo': Simone… - spafuldo : @marifcinter La prossima volta giochiamo a portieri volanti per accontentare Scemone Inzaghi. - Gazzetta_it : Inzaghi: 'Stesse motivazioni ovunque, mai diverse. E contro di noi i portieri sono i migliori...' #InterMonza… - Gabriele40004 : @NicoSchira I portieri non possono parare? Limone Inzaghi - ilCallista : RT @JulianRoss79: Inzaghi sta facendo l'elenco dei portieri che ci parano tutto ???? -