Inzaghi: «Dobbiamo esser bravi a far girare l’episodio! Meritavamo altro» (Di sabato 15 aprile 2023) Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine di Inter-Monza, match terminato con il punteggio di 0-1. AMAREZZA – Queste le parole di Inzaghi: «Purtroppo perdiamo una partita che per noi era importantissima. Primo tempo e tutto l’arco della partita, per quello fatto si meritava qualcos’altro. Nel secondo tempo abbiamo perso lucidità, ci siamo allungati. Abbiamo preso un gol su calcio piazzato che dovevamo evitare. È un momento così, purtroppo in campionato non arriva la vittoria e si fa sentire perché la squadra si innervosisce e perde la lucidità mantenuta sino alla fine del primo tempo ed inizio ripresa. Al di là del pareggio abbiamo avuto tantissime occasioni, in questo momento è così. Un pizzico di cattiveria in più, Dobbiamo essere bravi a far ... Leggi su inter-news (Di sabato 15 aprile 2023) Simoneha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine di Inter-Monza, match terminato con il punteggio di 0-1. AMAREZZA – Queste le parole di: «Purtroppo perdiamo una partita che per noi era importantissima. Primo tempo e tutto l’arco della partita, per quello fatto si meritava qualcos’. Nel secondo tempo abbiamo perso lucidità, ci siamo allungati. Abbiamo preso un gol su calcio piazzato che dovevamo evitare. È un momento così, purtroppo in campionato non arriva la vittoria e si fa sentire perché la squadra si innervosisce e perde la lucidità mantenuta sino alla fine del primo tempo ed inizio ripresa. Al di là del pareggio abbiamo avuto tantissime occasioni, in questo momento è così. Un pizzico di cattiveria in più,a far ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Inzaghi: 'L'Inter andrà in Champions League? Per me assolutamente sì, questa è la mia convinzione. Abbiamo fatto p… - iamLP9 : RT @GuarroPas: #Inter, #Inzaghi: “Dragowski, Ochoa, Di Gregorio, ogni settimana il portiere avversario è il migliore in campo ma dobbiamo f… - memethegoat : RT @GuarroPas: #Inter, #Inzaghi: “Dragowski, Ochoa, Di Gregorio, ogni settimana il portiere avversario è il migliore in campo ma dobbiamo f… - Manueldoro26 : RT @GuarroPas: #Inter, #Inzaghi: “Dragowski, Ochoa, Di Gregorio, ogni settimana il portiere avversario è il migliore in campo ma dobbiamo f… - spondainter : RT @marifcinter: #Inzaghi: 'Gli attaccanti? E' nel 2023 che non siamo sui nostri livelli. Abbiamo fatto 16 mesi a segnare a ripetizione. Ad… -