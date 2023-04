Inter-Thiago Motta, in pole per la panchina (Di sabato 15 aprile 2023) In casa Inter si sta parlando ormai con grande insistenza del futuro sulla panchina, in molti danno per scontato l’addio di Inzaghi In casa Inter si sta parlando ormai con grande insistenza del futuro sulla panchina, in molti danno per scontato l’addio di Inzaghi. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Thiago Motta sarebbe in pole per sostituirlo nella prossima stagione. Diverse voci parlerebbero anche di De Zerbi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 aprile 2023) In casasi sta parlando ormai con grande insistenza del futuro sulla, in molti danno per scontato l’addio di Inzaghi In casasi sta parlando ormai con grande insistenza del futuro sulla, in molti danno per scontato l’addio di Inzaghi. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com,sarebbe inper sostituirlo nella prossima stagione. Diverse voci parlerebbero anche di De Zerbi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

