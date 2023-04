Inter-Roma Women 1-6 | pagelle | Caporetto! Insufficienze a gogo

(Di sabato 15 aprile 2023) Finisce 1-6. Una debacle umiliante per le ragazze di Guarino (vedi tabellino). Altra sconfitta nella Poule Scudetto. LePIAZZA 5: Gli arrivano praticamente da tutte le parti, la sua porta è un vero e proprio pallottoliere. Ha qualche responsabilità soprattutto sul quarto giallorosso firmato Glionna., le: la difesa SONSTEVOLD 4,5: Gara disastrosa della giocatrice nerazzurra, che non sa che pesci prendere. È continuamente in balia di Giacinti e avversarie. Scoraggiata. KRISTJANSDOTTIR 4,5: Haavi e Giacinti portano a spasso la difesa dell’che non può fare assolutamente nulla. Inerme. Si sente tantissimo l’assenza di van der Gragt e di Alborghetti. FORDOS 4,5: Stessa partita della sua ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ASRomaFemminile : ?? Domani alle 14:30 si torna in campo contro l'Inter! DAJE ROMA???? #ASRomaFemminile - carlogarganese : Serie A OPEN PLAY xG 2022-23 1. Milan 48 xG Napoli 42 Inter 41 Atalanta 39 Lazio 33 Roma 31 Fiorentina 31 Udinese… - FIGCfemminile : ?????? ?????????? ?? ?????????????????? - ?????????? ???????????????? ?? ?? Inter ?? ?? ?? Roma ?? TimVision, @La7tv, - nikita82roma : A La7 sono spettacolari. La Roma ha vinto perché l’Inter è incappata in una giornata storta e deve sperare che la J… - MaxMaxdona : La @ASRomaWomen vince 1-6 con l'Inter, su @La7tv va in onda il processo alla Roma per un episodio di 2 mesi fa in… -

Sarri (LaPresse) - calciomercato.itLa squadra di Sarri è sempre più seconda in classifica, in attesa delle partite del weekend con le concorrenti per la Champions in campo: Milan,, ...Un'azione tutta di prima porta il brasiliano al gol. I tifosi biancocelesti stanno sognando a occhi aperti il ritorno in Champions Mg26/08/2022 - campionato di calcio serie A / Lazio -/ foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Felipe Anderson Quando si parla di sarrismo il primo pensiero va a quel Napoli con il ......il Monza che sembra vestire i panni della vittima sacrificale in quanto dovrà incontrare l'a ... Sfortunata lain Olanda, perde contro il Feyenoord, pur avendo dominato per lunghi tratti l'...

Inter, niente da fare. CorSport: "Smalling sceglie la Roma. Firma sul rinnovo dopo Rotterdam" TUTTO mercato WEB

Tramite il profilo Twitter dell’Inter Women il club ha ricordato l’appuntamento con tutte le coordinate necessarie per esserci e l’Inter ha dato così la carica alle sue ragazze… Leggi ...La Roma di Spugna travolge l’Inter 6-1 e consolida il primo posto a 57 punti in questa poule Scudetto di Serie A femminile. Al 13' le giallorosse passano in vantaggio. Cross di Di Guglielmo e colpo di ...