Inter-Roma Femminile, poule scudetto: probabili formazioni e diretta (Di sabato 15 aprile 2023) Questo pomeriggio alle 14.30, allo stadio Ernesto Breda, L’Inter ospita la Roma nella gara valida per la quarta giornata della poule scudetto della Serie A Femminile di calcio. Le nerazzurre devono riscattarsi dopo la sconfitta subita per mano della Fiorentina e rilanciarsi in ottica terzo posto. Le giallorosse invece sperano di compiere un passo in più verso la conquista dello scudetto. Ecco dunque le ultime sulle probabili formazioni e sulla diretta televisiva di Inter-Roma Femminile. Il momento dell’Inter L’Inter si presenta all’incontro essendo reduce dalla sconfitta maturata contro la Fiorentina prima della sosta per 1-0. Si era trattato di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 15 aprile 2023) Questo pomeriggio alle 14.30, allo stadio Ernesto Breda, L’ospita lanella gara valida per la quarta giornata delladella Serie Adi calcio. Le nerazzurre devono riscattarsi dopo la sconfitta subita per mano della Fiorentina e rilanciarsi in ottica terzo posto. Le giallorosse invece sperano di compiere un passo in più verso la conquista dello. Ecco dunque le ultime sullee sullatelevisiva di. Il momento dell’L’si presenta all’incontro essendo reduce dalla sconfitta maturata contro la Fiorentina prima della sosta per 1-0. Si era trattato di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ASRomaFemminile : ?? Domani alle 14:30 si torna in campo contro l'Inter! DAJE ROMA???? #ASRomaFemminile - carlogarganese : Serie A OPEN PLAY xG 2022-23 1. Milan 48 xG Napoli 42 Inter 41 Atalanta 39 Lazio 33 Roma 31 Fiorentina 31 Udinese… - ASRomaWomen : The business end of the season! ?? ?? Inter Milan ?? ?? DAJE ROMA DAJE ?? #ASRomaWomen #ASRoma - NCZaniolo : @massimomarchimm @cmdotcom La Roma, la stronza d'Italia, è grande quanto la merda della conference league. Hanno ot… - ValeRossignoli : RT @ASRomaWomen: The business end of the season! ?? ?? Inter Milan ?? ?? DAJE ROMA DAJE ?? #ASRomaWomen #ASRoma -