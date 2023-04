(Di sabato 15 aprile 2023) Unraggiunto dall’stasera: per la prima voltasuaha perso tre gare inconsecutiveUna sconfitta grave quella dell’contro il Monza, che ha inato la terza sconfitta consecutiva in Serie A, ma c’è di peggio. Per la prima voltasua, l’ha perso tre partite consecutivelinghe di Serie Aneppure un gol. Lanerazzurra rischia di essere riscritta con note dolenti. Si tratta della quarta sconfitta nerazzurra arrivata dopo una gara di Champions. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : Terza sconfitta casalinga di fila senza segnare goal Record negativo nella storia dell'Inter ?? #InterMonza - marifcinter : #Inter, procedono verso il sold-out anche Inter-Monza, Inter-Juventus di Coppa Italia e Inter-Lazio. Oltre 72.000 s… - ddurante83 : RT @GoalItalia: Terza sconfitta casalinga di fila senza segnare goal Record negativo nella storia dell'Inter ?? #InterMonza - RikIranez : RT @bergomifabio: INTER POST MONZA, NON E' SFORTUNA! 11ESIMA SCONFITTA! RECORD NEGATIVI E ... - bergomifabio : INTER POST MONZA, NON E' SFORTUNA! 11ESIMA SCONFITTA! RECORD NEGATIVI E ... -

...17 partite di fila in Serie A (tra le squadre attualmente nel torneo solo la Juventus vanta una striscia aperta più lunga - 66) e qualora segnasse nella sfida con l'eguaglierebbe il suo......anni duri di Calciopoli e condotta a 3 Scudetti di fila (di cui 1 da imbattuto e 1 con ildi ... Infine l'ultimo capolavoro all', che ha guidato alla conquista dello Scudetto , 11 anni dopo ...... di un corteggiamento da parte del PSG e di una fantomatica reunion con l'. Ma l'impressione ... Il giornalista di, Bruno Fernandes , è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it in onda ...

Inter, record negativo di sconfitte: mai tre volte ko in casa senza segnare nella loro storia Calcio News 24

Gli anticipi del sabato di Serie A, con la sconfitta casalinga dell’Inter, il pari di Milan e Napoli, Sinner battuto in semifinale a Montecarlo, nella MotoGp Bagnaia pole e sprint race a Austin ...La cronaca, i gol e il tabellino della partita tra Inter e Monza, valida per la 30^ giornata di Serie A, vinta dai brianzoli per 0-1 ...