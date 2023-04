Inter, per l'attacco si pensa ad un brasiliano in scadenza (Di sabato 15 aprile 2023) C'è anche Roberto Firmino nei sogni Beppe Marotta e Ausilio. Il 31enne brasiliano è in scadenza di contratto con il Liverpool... Leggi su calciomercato (Di sabato 15 aprile 2023) C'è anche Roberto Firmino nei sogni Beppe Marotta e Ausilio. Il 31enneè indi contratto con il Liverpool...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : (MF-Milano Finanza) Steven #Zhang ritenuto inadempiente per 250 milioni di euro a Hong Kong. Gli istituti bancari o… - SociosItalia : Retwitta se vuoi vincere 2 biglietti per vedere @Inter vs Monza dal nostro skybox & metti like se sei disponibile sabato ???? - marifcinter : #Inter ????, sono diversi i gruppi interessati all'acquisto: #Investcorp ha fatto sapere di essere in cerca di cap… - marcoalessandri : RT @GianniBalzarini: Piccola nota. Berardi in carriera ha giocato 13 volte contro la Juve, 13 volte contro il Napoli. 14 contro l' Inter. G… - GabrielePollast : RT @AmalaTV_: GdS - La qualificazione in semifinale di #ChampionsLeague, porterebbe altri 20 Mln nelle casse dell’#Inter, fondamentali per… -