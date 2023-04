Inter | Pagliuca | 'Onana? Ero scettico | non credevo scalzasse Handanovic'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Pagliuca: «Inzaghi via? Ci penserei due volte! Su Onana ero scettico» - - NapoliFCNews : VIDEO Pagliuca: “Il Napoli è un carrarmato! Può vincere anche la Champions” #Napoli #SSCNapoli #ForzaNapoliSempre - fincaelmajuelo : RT @LoversInter: Roberto Baggio & Pagliuca. #inter - olympia_vintage : RT @LoversInter: Roberto Baggio & Pagliuca. #inter - PasqualeVicido4 : @antoniofelix77 @GoalItalia Tipo pagliuca avrebbe vinto uno scudo con la samp, finale di champions, finale mondiali… -

... Antonio Gala Vincitore torneo Konamici : Francesco SirianniPro player : Arda Yildiz Calciatore delle giovanili : Tommaso Guercio Vincitore torneo Konamici : RaffaeleATALANTA Pro ...E pensare che quando il Bari arriva a Milano, per giocare contro l', si ritrova a fare i conti ... Accorre, famelico condor, Guerrero : palla sotto l'incrocio e buonanotte aI giocatori dell'mi hanno fatto i complimenti". Ochoa ha aggiunto: "Loro sono arrabbiati per ... Mi ricordo quando guardavo in tv Toldo, Frey, Julio Cesar, Dida,. La Serie A era al top. ...

Inter, Pagliuca: 'Onana Ero scettico, non credevo scalzasse ... Calciomercato.com

Diversi i temi che saranno affrontati nel corso della Conferenza e, tra questi, anche le novità di ricerca su cerotti cutanei e microaghi ...Marotta, Ausilio e Baccin, dopo che Catellani era sembrato a un passo dalla firma, hanno virato sull'ex Bologna e Roma. Il club di Pagliuca e dei Percassi ha già l'accordo con l'ex dirigente per 33 an ...