Inter Monza streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A (Di sabato 15 aprile 2023) Inter Monza streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A Inter Monza streaming TV – Stasera, sabato 15 aprile 2023, alle ore 20,45 Inter e Monza scendono in campo allo stadio San Siro di Milano, partita valida per la 30esima giornata della Serie A 2022-2023. dove vedere Inter Monza in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: dove vederla in tv e live streaming La partita ... Leggi su tpi (Di sabato 15 aprile 2023)live, tv e probabili formazioni delladellaTV – Stasera, sabato 15 aprile 2023, alle ore 20,45scendono in campo allo stadio San Siro di Milano,valida per la 30esima giornata dellaA 2022-2023.intv e live? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come elanel dettaglio:vederla in tv e liveLa...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SociosItalia : Retwitta se vuoi vincere 2 biglietti per vedere @Inter vs Monza dal nostro skybox & metti like se sei disponibile sabato ???? - MatteoBarzaghi : Inter-Monza salgono le quotazioni di Asllani in cabina di regia. @SkySport @APaventi - fcin1908it : Inter, turnover contro il Monza. Lukaku cerca il gol su azione che manca da agosto - fcin1908it : Inter-Monza, le scelte di Simone Inzaghi: confermato Asllani, cambia la coppia offensiva - RanocchiateBlog : Brati, è ora di posare il fiasco preso dopo Benfica-Inter #InterMonza -