Inter – Monza … storie di ex (Di sabato 15 aprile 2023) Gli ex di Inter – Monza Nella finale della Coppa Campioni a Vienna nel 1964 Alfredo Di Stefano venne marcato da Carlo Tagnin, tre annate al Monza nel decennio precedente: anche in biancorosso l’ex mediano fu compagno di squadra di Aurelio Milani. Nel campionato del sesto scudetto nerazzurro (1952-’53) una presenza per Livio Grava, il quale disputò l’annata successiva con il club brianzolo. Se è facile pensare a Eugenio Bersellini come tecnico del Biscione del dodicesimo scudetto e di due coccarde tricolori, il ‘Sergente di ferro’ da calciatore indossò la maglia del Monza. Alla Pinetina lavorò con il direttore sportivo Giancarlo Beltrami, anche lui ex giocatore del club brianzolo. Sulla panchina biancorossa iniziò la carriera di allenatore l’altro ‘Sergente di ferro’, Gigi Radice, mister dell’Inter ... Leggi su glieroidelcalcio (Di sabato 15 aprile 2023) Gli ex diNella finale della Coppa Campioni a Vienna nel 1964 Alfredo Di Stefano venne marcato da Carlo Tagnin, tre annate alnel decennio precedente: anche in biancorosso l’ex mediano fu compagno di squadra di Aurelio Milani. Nel campionato del sesto scudetto nerazzurro (1952-’53) una presenza per Livio Grava, il quale disputò l’annata successiva con il club brianzolo. Se è facile pensare a Eugenio Bersellini come tecnico del Biscione del dodicesimo scudetto e di due coccarde tricolori, il ‘Sergente di ferro’ da calciatore indossò la maglia del. Alla Pinetina lavorò con il direttore sportivo Giancarlo Beltrami, anche lui ex giocatore del club brianzolo. Sulla panchina biancorossa iniziò la carriera di allenatore l’altro ‘Sergente di ferro’, Gigi Radice, mister dell’...

