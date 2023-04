Inter-Monza, solo panchina per Calhanoglu! Spazio per Gagliardini – CdS (Di sabato 15 aprile 2023) Inter e Monza si sfideranno questa sera alle 20:45. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport buone notizie per Inzaghi: a centrocampo rientra Calhanoglu. Possibile Spazio per Gagliardini SCELTE – Inter e Monza scenderanno in campo questa sera alle 20:45. In vista della sfida di San Siro per Inzaghi arrivano buone notizie dall’infermeria: Calhanoglu è recuperato ed è arruolabile per la sfida. Probabile, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che contro i brianzoli il turco trovi Spazio nella ripresa. A centrocampo il tecnico nerazzurro potrebbe confermare il blocco che ha fatto bene contro il Benfica (Barella, Brozovic, Mkhitaryan) ma non è da escludere che uno fra Gagliardini ed Asllani non possa trovare ... Leggi su inter-news (Di sabato 15 aprile 2023)si sfideranno questa sera alle 20:45. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport buone notizie per Inzaghi: a centrocampo rientra Calhanoglu. PossibileperSCELTE –scenderanno in campo questa sera alle 20:45. In vista della sfida di San Siro per Inzaghi arrivano buone notizie dall’infermeria: Calhanoglu è recuperato ed è arruolabile per la sfida. Probabile, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che contro i brianzoli il turco trovinella ripresa. A centrocampo il tecnico nerazzurro potrebbe confermare il blocco che ha fatto bene contro il Benfica (Barella, Brozovic, Mkhitaryan) ma non è da escludere che uno fraed Asllani non possa trovare ...

