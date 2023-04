Inter-Monza, rivivi la MOVIOLA: Dumfries chiede un rigore! Corretta la decisione del VAR (Di sabato 15 aprile 2023) Inter-Monza (calcio d'inizio ore 20.45). match del sabato sera della 30ª giornata di Serie A. A dirigere la sfida ci sarà Luca... Leggi su calciomercato (Di sabato 15 aprile 2023)(calcio d'inizio ore 20.45). match del sabato sera della 30ª giornata di Serie A. A dirigere la sfida ci sarà Luca...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Monza in vantaggio al 78' #ForzaInter #InterMonza - tuttosport : ? ALTRA SCONFITTA PER L’#INTER Contro il #Monza i nerazzurri cadono ancora in casa: a San Siro finisce 0-1. La dec… - MatteoBarzaghi : Inter-Monza salgono le quotazioni di Asllani in cabina di regia. @SkySport @APaventi - marcoconterio : Oggi #Milan e #Inter sono state fermate o addirittura sconfitte (con merito) da due formazioni che regalano un bell… - NCCALCIA : ?? FINE PARTITA ?? ??? #Inter 0-1 #Monza ??? ? #78' #Caldirola ??? -