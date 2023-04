Inter-Monza, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022/2023 (Di sabato 15 aprile 2023) Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Inter-Monza, match valido per la trentesima giornata di Serie A 2022/2023. Si sfidano due squadre entrambe a secco di vittorie da quattro partite: i brianzoli però hanno già raggiunto il loro obiettivo, i nerazzurri no e devono correre, anche in virtù della bella vittoria in Champions che può dare morale. Chi la spunterà? Si parte alle ore 20.45 di sabato 15 aprile. Inter-Monza sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Dario Mastroianni e Massimo Gobbi e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 15 aprile 2023) Ile isue Sky di, match valido per la trentesima giornata di. Si sfidano due squadre entrambe a secco di vittorie da quattro partite: i brianzoli però hanno già raggiunto il loro obiettivo, i nerazzurri no e devono correre, anche in virtù della bella vittoria in Champions che può dare morale. Chi la spunterà? Si parte alle ore 20.45 di sabato 15 aprile.sarà visibile sucon la telecronaca di Dario Mastroianni e Massimo Gobbi e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani. SportFace.

