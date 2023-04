Inter-Monza, Palladino recupera tutti! In formazione anche Sensi (Di sabato 15 aprile 2023) Inter-Monza alle 20.45 vedrà Palladino avere a disposizione tutta la rosa. Fra questi anche il prestito Sensi, che sarà presumibilmente in formazione dall’inizio. NESSUN ASSENTE – Come spesso accade quando arriva l’Inter le avversarie recuperano tutti i giocatori: è questo il caso anche del Monza, con Raffaele Palladino che non ha assenti. Il principale rientro è quello di Gianluca Caprari, che era squalificato nel pareggio per 2-2 contro l’Udinese di domenica. Ce la fa Dany Mota, lui reduce da un infortunio, perciò Andrea Petagna ha ancora più concorrenti dopo la panchina nell’ultima giornata (entrando e commettendo il fallo da rigore allo scadere costato il pareggio). Il centravanti ex Atalanta e ... Leggi su inter-news (Di sabato 15 aprile 2023)alle 20.45 vedràavere a disposizione tutta la rosa. Fra questiil prestito, che sarà presumibilmente indall’inizio. NESSUN ASSENTE – Come spesso accade quando arriva l’le avversarieno tutti i giocatori: è questo il casodel, con Raffaeleche non ha assenti. Il principale rientro è quello di Gianluca Caprari, che era squalificato nel pareggio per 2-2 contro l’Udinese di domenica. Ce la fa Dany Mota, lui reduce da un infortunio, perciò Andrea Petagna ha ancora più concorrenti dopo la panchina nell’ultima giornata (entrando e commettendo il fallo da rigore allo scadere costato il pareggio). Il centravanti ex Atalanta e ...

