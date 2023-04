Inter-Monza oggi in tv, Serie A 2023: orario, canale, programma, streaming, probabili formazioni (Di sabato 15 aprile 2023) Una sfida con la testa alla Champions. L’Inter che questa sera (ore 20.45) affronta il Monza a “San Siro” sarà sicuramente distratta dall’appuntamento più importante della sua stagione: il ritorno dei quarti di finale contro il Benfica. Il 2-0 dell’andata è una seria ipoteca sul passaggio del turno ma gli uomini di Simone Inzaghi, nel corso della stagione, hanno palesato più volte difficoltà a restare concentrati su due fronti. Un ostacolo che i nerazzurri dovranno cercare di superare per non perdere ulteriore terreno dalle rivali nella lotta al quarto posto. Il tecnico, per non perdere intensità, dovrebbe dare spazio ad alcuni giocatori che martedì a Lisbona hanno riposato. Dietro, dunque, potrebbe rivedersi D’Ambrosio che ha scontato i due turni di squalifica comminati per il rosso contro la Juve. Al suo fianco ci sarà quasi senz’altro De Vrij, con ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023) Una sfida con la testa alla Champions. L’che questa sera (ore 20.45) affronta ila “San Siro” sarà sicuramente distratta dall’appuntamento più importante della sua stagione: il ritorno dei quarti di finale contro il Benfica. Il 2-0 dell’andata è una seria ipoteca sul passaggio del turno ma gli uomini di Simone Inzaghi, nel corso della stagione, hanno palesato più volte difficoltà a restare concentrati su due fronti. Un ostacolo che i nerazzurri dovranno cercare di superare per non perdere ulteriore terreno dalle rivali nella lotta al quarto posto. Il tecnico, per non perdere intensità, dovrebbe dare spazio ad alcuni giocatori che martedì a Lisbona hanno riposato. Dietro, dunque, potrebbe rivedersi D’Ambrosio che ha scontato i due turni di squalifica comminati per il rosso contro la Juve. Al suo fianco ci sarà quasi senz’altro De Vrij, con ...

