Inter-Monza, le probabili formazioni (Di sabato 15 aprile 2023) Questa sera alle 20.45 in campo a San Siro la sfida di Serie A tra Inter e Monza, ecco le probabili formazioni. Inter (3-5-2): Onana; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Gagliardini, Gosens; Correa, Lukaku. All. Inzaghi Monza (3-4-1-2): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Sensi; Caprari, Petagna. All. Palladino L'articolo proviene da Calcio News 24.

