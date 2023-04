Inter-Monza, le pagelle di CM: Bastoni è rimasto a Lisbona. Dumfries, che piedacci! (Di sabato 15 aprile 2023) Inter-Monza 0-1 Onana 5,5 : Spettatore non pagante fino al colpo di testa di Caldirola, su cui non può proprio fare niente. Darmian 6: So... Leggi su calciomercato (Di sabato 15 aprile 2023)0-1 Onana 5,5 : Spettatore non pagante fino al colpo di testa di Caldirola, su cui non può proprio fare niente. Darmian 6: So...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Monza in vantaggio al 78' #ForzaInter #InterMonza - tuttosport : ? ALTRA SCONFITTA PER L’#INTER Contro il #Monza i nerazzurri cadono ancora in casa: a San Siro finisce 0-1. La dec… - MatteoBarzaghi : Inter-Monza salgono le quotazioni di Asllani in cabina di regia. @SkySport @APaventi - VincentMorabit8 : RT @luchino_saltato: Monza 1-0 Juventus Monza 2-2 Inter Juventus 0-2 Monza Inter 0-1 Monza Milan 4-1 Monza Monza 0-1 Grazie President… - RD_Souza98 : RT @juvenewslive: FT: Inter 0-1 Monza -