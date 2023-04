Inter-Monza | le pagelle di CM | Bastoni ancora a Lisbona Dumfries | che piedacci! Caldirola-Di Gregorio | gli ex fanno male

(Di sabato 15 aprile 2023)0-1 Onana 5,5 : Spettatore non pagante fino al colpo di testa di, su cui non può proprio fare niente. Darmian 6: So...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Monza in vantaggio al 78' #ForzaInter #InterMonza - marifcinter : Spettatori Inter-Monza: 74.135 - gippu1 : Il #Monza è - la PRIMA squadra esordiente in Serie A dal 1945 a oggi a rimanere imbattuta contro Inter e Juventus… - news24_inter : #Inter: il dato allarmante che riscrive la storia nerazzurra - Massimi28192994 : RT @Antorco66: Christillin: 'Danni enormi, difficile che un bambino diventi tifoso Juve' Inter Monza 15/04/2023 #FinoAllaFine https://t.co… -

Il, invece, sale a 38 punti. Un punto in 5 partite per Inzaghi. A breve il servizio completo. ...99/mese: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie Gazzetta dello ...La cronaca diA San Siro primo tempo con ritmi non particolarmente alti. L'ci prova con Lukaku di testa, Mkhitaryan, Correa e Barella.pericoloso con Izzo ma il tiro termina ...L'viene sconfitta in casa dalche passa per 1 - 0 a San Siro nel match valido per la 30esima giornata della Serie A 2022 - 2023. I nerazzurri allenati da Inzaghi incassano l'undicesima ...

Al Meazza Inter-Monza finisce 0-1. A decidere il match è Luca Caldirola, cresciuto nel vivaio nerazzurro, che con il suo gol ferma l'Inter nella corsa Champions. Il gol arrivato a un quarto d'ora ...MILANO (ITALPRESS) – Vittoria clamorosa per il Monza di Palladino, che batte l’Inter per 1-0 grazie a un gol di Caldirola. Nerazzurri che ...