Inter-Monza, le formazioni ufficiali: c’è Asllani! (Di sabato 15 aprile 2023) L’ultima partita del sabato della 30ª giornata di Serie A vede contrapposte Inter e Monza: da pochi minuti sono state comunicate le formazioni ufficiali con cui scenderanno in campo le due squadre. Il calcio d’inizio sarà dato alle 20:45 allo stadio “G. Meazza” di Milano, mentre la diretta della gara sarà visibile in TV su Sky Sport e in streaming sull’app di DAZN. Dal momento che si tratta della prima stagione in Serie A per il Monza, non ci sono precedenti a San Siro fra le due compagini nel massimo campionato italiano. Ce ne sono invece in Coppa Italia, competizione in cui l’Inter si è trovata ad affrontare 3 volte il Monza in casa, con un bilancio complessivo di 2 vittorie (nel 1977/78 e nel 1990/91) e 1 sconfitta (nel giugno 1958). Nel corso della gara di andata ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 15 aprile 2023) L’ultima partita del sabato della 30ª giornata di Serie A vede contrapposte: da pochi minuti sono state comunicate lecon cui scenderanno in campo le due squadre. Il calcio d’inizio sarà dato alle 20:45 allo stadio “G. Meazza” di Milano, mentre la diretta della gara sarà visibile in TV su Sky Sport e in streaming sull’app di DAZN. Dal momento che si tratta della prima stagione in Serie A per il, non ci sono precedenti a San Siro fra le due compagini nel massimo campionato italiano. Ce ne sono invece in Coppa Italia, competizione in cui l’si è trovata ad affrontare 3 volte ilin casa, con un bilancio complessivo di 2 vittorie (nel 1977/78 e nel 1990/91) e 1 sconfitta (nel giugno 1958). Nel corso della gara di andata ...

