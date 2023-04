Inter-Monza, Inzaghi ne cambia 5 rispetto a Lisbona! La probabile – CdS (Di sabato 15 aprile 2023) Inter-Monza, gara valida per la trentesima giornata del campionato di Serie A, andrà in scena questa sera. Le possibili scelte di formazione di Inzaghi secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport LA probabile – L’Inter sfiderà questa sera il Monza. rispetto alla sfida del “Da Luz” contro il Benfica, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Inzaghi ha in mente cinque cambi di formazione. In porta confermato Onana, in difesa riposo per Darmian ed Acerbi, con D’Ambrosio e de Vrij che partiranno dal 1?. A completare il reparto Bastoni. A centrocampo recupera Calhanoglu, ma parte dalla panchina. Confermato, almeno dall’inizio, il terzetto formato da Barella, Brozovic e Mkhitaryan. Sulle corsie confermato Dumfries a destra con Gosens che ... Leggi su inter-news (Di sabato 15 aprile 2023), gara valida per la trentesima giornata del campionato di Serie A, andrà in scena questa sera. Le possibili scelte di formazione disecondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport LA– L’sfiderà questa sera ilalla sfida del “Da Luz” contro il Benfica, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport,ha in mente cinque cambi di formazione. In porta confermato Onana, in difesa riposo per Darmian ed Acerbi, con D’Ambrosio e de Vrij che partiranno dal 1?. A completare il reparto Bastoni. A centrocampo recupera Calhanoglu, ma parte dalla panchina. Confermato, almeno dall’inizio, il terzetto formato da Barella, Brozovic e Mkhitaryan. Sulle corsie confermato Dumfries a destra con Gosens che ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SociosItalia : Retwitta se vuoi vincere 2 biglietti per vedere @Inter vs Monza dal nostro skybox & metti like se sei disponibile sabato ???? - marifcinter : #Inter, procedono verso il sold-out anche Inter-Monza, Inter-Juventus di Coppa Italia e Inter-Lazio. Oltre 72.000 s… - marifcinter : Il calendario dell'#Inter per cercare di agguantare un posto nella #ChampionsLeague 2023/2024: Inter-Monza Empoli-… - internewsit : Pairetto arbitro di Inter-Monza: precedenti lontani, manca da 15 mesi - - AndreaInterNews : RT @internewsit: Inter-Monza, probabili formazioni 30ª giornata Serie A: ecco le ultime novità - -