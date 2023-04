Inter-Monza, Inzaghi col turnover. E (forse) una scelta incomprensibile (Di sabato 15 aprile 2023) Stasera si gioca Inter-Monza (alle 20.45) e Simone Inzaghi punterà sul turnover in vista della Champions League. Ma un’ipotesi che sta prendendo piede rischia di non tornare. FORZE DA DOSARE – Inter-Monza di stasera rischia di essere un fastidioso Intermezzo tra la doppia sfida col Benfica. Mercoledì infatti si giocherà il ritorno dei quarti di Champions League contro i portoghesi. E Simone Inzaghi non può non tenerne conto. Pertanto è lecito attendersi un’elevata dose di turnover contro i brianzoli stasera. Ma se le scelte in attacco (Romelu Lukaku e Joaquin Correa titolari) si possono anche comprendere, non torna invece un’ipotesi di cambio che prende piede a centrocampo. PRESUPPOSTI OSCURI – Secondo le ultime indiscrezioni, salgono ... Leggi su inter-news (Di sabato 15 aprile 2023) Stasera si gioca(alle 20.45) e Simonepunterà sulin vista della Champions League. Ma un’ipotesi che sta prendendo piede rischia di non tornare. FORZE DA DOSARE –di stasera rischia di essere un fastidiosomezzo tra la doppia sfida col Benfica. Mercoledì infatti si giocherà il ritorno dei quarti di Champions League contro i portoghesi. E Simonenon può non tenerne conto. Pertanto è lecito attendersi un’elevata dose dicontro i brianzoli stasera. Ma se le scelte in attacco (Romelu Lukaku e Joaquin Correa titolari) si possono anche comprendere, non torna invece un’ipotesi di cambio che prende piede a centrocampo. PRESUPPOSTI OSCURI – Secondo le ultime indiscrezioni, salgono ...

