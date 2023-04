Inter-Monza, infortunio muscolare per Sensi: esce nel primo tempo (Di sabato 15 aprile 2023) infortunio muscolare per Stefano Sensi. Nel corso del primo tempo di Inter-Monza, match valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, il centrocampista di proprietà nerazzurra si è accasciato a terra ed ha chiesto il cambio perché ha sentito una fitta. Nelle prossime ore verranno fatti gli esami strumentali per stabilire l’entità dell’infortunio. Al suo posto Palladino ha mandato in campo Gianluca Caprari. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 15 aprile 2023)per Stefano. Nel corso deldi, match valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, il centrocampista di proprietà nerazzurra si è accasciato a terra ed ha chiesto il cambio perché ha sentito una fitta. Nelle prossime ore verranno fatti gli esami strumentali per stabilire l’entità dell’. Al suo posto Palladino ha mandato in campo Gianluca Caprari. SportFace.

