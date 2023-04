Inter-Monza, infortunio de Vrij: l’olandese lascia il campo (Di sabato 15 aprile 2023) Stefan de Vrij ha lasciato il campo al 50? di Inter-Monza a causa di un infortunio. Al suo posto Francesco Acerbi. infortunio – Stefan de Vrij è stato costretto a lasciare il campo al 50? di Inter-Monza. Il difensore ha lasciato il terreno di gioco a causa di un problema fisico. Simone Inzaghi ha inserito al posto dell’olandese Francesco Acerbi. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i ... Leggi su inter-news (Di sabato 15 aprile 2023) Stefan dehato ilal 50? dia causa di un. Al suo posto Francesco Acerbi.– Stefan deè stato costretto are ilal 50? di. Il difensore hato il terreno di gioco a causa di un problema fisico. Simone Inzaghi ha inserito al posto delFrancesco Acerbi.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it 2014-2023 - Tutti i ...

