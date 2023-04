Inter-Monza, formazioni ufficiali: Inzaghi fa turnover ma Lukaku c’è (Di sabato 15 aprile 2023) Inter-Monza tra poco in campo per la partita della 30ª giornata del Campionato Italiano di Serie A. Fischio d’inizio alle ore 20:45 a Milano presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. Inzaghi rispolvera un po’ di seconde linee, a partire da Asllani in cabina di regia. Lukaku in attacco fa coppia con Correa. Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Monza in Serie A Inter (3-5-2): 24 Onana; 36 Darmian, 6 de Vrij ©, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 14 Asllani, 22 Mkhitaryan, 8 Gosens; 90 Lukaku, 11 J. Correa. A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz; 5 Gagliardini, 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez, 12 Bellanova, 15 Acerbi, 20 Calhanoglu, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 45 Valentin Carboni, 46 Zanotti, 77 ... Leggi su inter-news (Di sabato 15 aprile 2023)tra poco in campo per la partita della 30ª giornata del Campionato Italiano di Serie A. Fischio d’inizio alle ore 20:45 a Milano presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro.rispolvera un po’ di seconde linee, a partire da Asllani in cabina di regia.in attacco fa coppia con Correa. Di seguito lediin Serie A(3-5-2): 24 Onana; 36 Darmian, 6 de Vrij ©, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 14 Asllani, 22 Mkhitaryan, 8 Gosens; 90, 11 J. Correa. A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz; 5 Gagliardini, 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez, 12 Bellanova, 15 Acerbi, 20 Calhanoglu, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 45 Valentin Carboni, 46 Zanotti, 77 ...

