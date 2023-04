Inter-Monza, de Vrij titolare! Non l’unica novità in difesa – CdS (Di sabato 15 aprile 2023) L’Inter sfiderà il Monza questa sera alle 20:45. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport in difesa dovrebbe trovare spazio de Vrij. Non l’unica novità SCELTA – L’Inter, questa sera, sfiderà il Monza. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport oltre agli avvicendamenti in attacco rispetto alla sfida col Benfica (vedi articolo), Inzaghi pensa a far rifiatare gli uomini chiave anche in difesa: al posto di Darmian ed Acerbi, che prenderanno un turno di riposo, spazio a de Vrij e D’Ambrosio, nella linea a 3 nerazzurra che sarà completata dal “solito” Bastoni. Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ... Leggi su inter-news (Di sabato 15 aprile 2023) L’sfiderà ilquesta sera alle 20:45. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport indovrebbe trovare spazio de. NonSCELTA – L’, questa sera, sfiderà il. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport oltre agli avvicendamenti in attacco rispetto alla sfida col Benfica (vedi articolo), Inzaghi pensa a far rifiatare gli uomini chiave anche in: al posto di Darmian ed Acerbi, che prenderanno un turno di riposo, spazio a dee D’Ambrosio, nella linea a 3 nerazzurra che sarà completata dal “solito” Bastoni. Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente ...

