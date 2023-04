Inter-Monza, Caldirola: “Non potevo sognare di meglio, serata perfetta” (Di sabato 15 aprile 2023) “Non potevo sognare di meglio. Giocare a San Siro e fare anche gol, portando la squadra alla vittoria, penso rappresenti la giornata perfetta”. Così Luca Caldirola, difensore del Monza e match winner, Intervenuto a Dazn in seguito alla vittoria per 1-0 nella sfida contro l’Inter di Simone Inzaghi. “Crescere nell’Inter e passare una serata del genere da un lato è un dispiacere, perché ho passato tanto tempo in nerazzurro – prosegue Caldirola – Tuttavia questo è il calcio e sono contento per me e per il Monza. Con il Benfica l’Inter ha fatto una grande gara, oggi invece noi ci siamo difesi meglio e li abbiamo messi in difficoltà in maniera evidente. Il ... Leggi su sportface (Di sabato 15 aprile 2023) “Nondi. Giocare a San Siro e fare anche gol, portando la squadra alla vittoria, penso rappresenti la giornata”. Così Luca, difensore dele match winner,venuto a Dazn in seguito alla vittoria per 1-0 nella sfida contro l’di Simone Inzaghi. “Crescere nell’e passare unadel genere da un lato è un dispiacere, perché ho passato tanto tempo in nerazzurro – prosegue– Tuttavia questo è il calcio e sono contento per me e per il. Con il Benfica l’ha fatto una grande gara, oggi invece noi ci siamo difesie li abbiamo messi in difficoltà in maniera evidente. Il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Monza in vantaggio al 78' #ForzaInter #InterMonza - gippu1 : Il #Monza è - la PRIMA squadra esordiente in Serie A dal 1945 a oggi a rimanere imbattuta contro Inter e Juventus… - tuttosport : ? ALTRA SCONFITTA PER L’#INTER Contro il #Monza i nerazzurri cadono ancora in casa: a San Siro finisce 0-1. La dec… - Italia_Notizie : Pagelle Inter-Monza: Acerbi in catalessi, Lautaro di nervi, Gosens da 4,5 - Krey_CSM : RT @luchino_saltato: Monza 1-0 Juventus Monza 2-2 Inter Juventus 0-2 Monza Inter 0-1 Monza Milan 4-1 Monza Monza 0-1 Grazie President… -