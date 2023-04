Inter - Monza 0 - 1 rivivi la diretta | decide Caldirola

(Di sabato 15 aprile 2023) MILANO - Rieccola l'a due facce, quella da grande squadra in Champions e quella da undici sconfitte in campionato: a San Siro passa anche ilun colpo di testa dial ...

Internazionale Milano anno di fondazione 1908 allenatore Simone Inzaghi stadio Giuseppe Meazza Leggi anche0 - 1: Caldirola regala a Palladino un altro successo prestigioso, ...Ora sono 11 ko in campionato per l'che resta al quinto posto (51 punti) a - 10 dalla Lazio seconda e a - 2 dal Milan quarto. Per ilinvece è una notte da ..., Inzaghi: "Il risultato non rispecchia quanto fatto" Inzaghi ha proseguito: " Nelle ultime tre partite in campionato le occasioni sono state superiori rispetto a Champions e Coppa ...

(ANSA) - MILANO, 15 APR - "È stata una partita incredibile, è una emozione indescrivibile. Venire qui e giocare contro questa Inter, che sta bene e che ci teneva a far bene, non ...Ancora un ko in campionato per l'Inter di Simone Inzaghi, che cade a San Siro contro il Monza. La squadra di Palladino passa grazie ad una rete di.