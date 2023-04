Inter-Monza (0-1), Inzaghi: “Siamo delusi” (Di sabato 15 aprile 2023) Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha commentato nel post-partita il match Inter-Monza ai microfoni di DAZN. I nerazzurri vedono sfumare via la possibilità di sorpassare Roma e Milan: ennesimo ko per l’Inter in campionato, questa volta a dir poco storica. I nerazzurri di Inzaghi subiscono contro il Monza la terza sconfitta consecutiva a San Siro senza segnare. 3 – L’#Inter ha perso tre partite casalinghe consecutive senza segnare in ciascuna gara per la prima volta in assoluto in #SerieA. Blocco.#InterMonza pic.twitter.com/LoVItlefJk — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 15, 2023 Inter-Monza, Inzaghi (0-1): “È stata la fotocopia di Fiorentina e Salernitana” Simone ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 15 aprile 2023) Simone, tecnico dell’, ha commentato nel post-partita il matchai microfoni di DAZN. I nerazzurri vedono sfumare via la possibilità di sorpassare Roma e Milan: ennesimo ko per l’in campionato, questa volta a dir poco storica. I nerazzurri disubiscono contro illa terza sconfitta consecutiva a San Siro senza segnare. 3 – L’#ha perso tre partite casalinghe consecutive senza segnare in ciascuna gara per la prima volta in assoluto in #SerieA. Blocco.#pic.twitter.com/LoVItlefJk — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 15, 2023(0-1): “È stata la fotocopia di Fiorentina e Salernitana” Simone ...

