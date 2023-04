Inter-Monza 0-0 LIVE: infortunio per De Vrij, entra Acerbi (Di sabato 15 aprile 2023) Il match valido per la 30esima giornata di Serie A tra Inter-Monza: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio San Siro, Inter-Monza si affrontano nel match valido per la 30esima giornata di Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 aprile 2023) Il match valido per la 30esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio San Siro,si affrontano nel match valido per la 30esima giornata di Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MatteoBarzaghi : Inter-Monza salgono le quotazioni di Asllani in cabina di regia. @SkySport @APaventi - SociosItalia : Retwitta se vuoi vincere 2 biglietti per vedere @Inter vs Monza dal nostro skybox & metti like se sei disponibile sabato ???? - marifcinter : Spettatori Inter-Monza: 74.135 - lordpeto : @JulianRoss79 Beh, in un mondo normale chi allena l'Inter dovrebbe avere una rosa della Madonna, quindi in senso la… - RB90878298 : Per l'Inter la Var interviene addirittura anche per levare un calcio d'angolo al Monza...che poi, tra l'altro, era… -