Inter | Marotta | «Una sfida facile solo apparentemente»

(Di sabato 15 aprile 2023) Le parole dell’amministratore delegato dell’, Giuseppe, nel pre partita di-Monza Giuseppe, amministratore delegato dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Monza. Di seguito le sue parole. MONZA – «Questa è una partita, ma in un momento di compressione dal punto di vista degli impegni non è. Le motivazioni sicuramente avranno un ruolo importante». ASLLANI – «Siamo contenti di averlo acquistato, è molto giovane, è al primo anno che è all’. Ha tutto il tempo di migliorare le sue prestazioni e di recitare un ruolo da protagonista, ha tutto per farlo». INZAGHI – «Ha avuto un ruolo importante per questi ...

Mercato Inter: Marotta e Ausilio guardano verso la Liga spagnola Virgilio Sport

