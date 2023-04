Inter, Inzaghi: «Partita fotocopia di Fiorentina o Salernitana» (Di sabato 15 aprile 2023) Inter, le parole del tecnico Simone Inzaghi dopo la sconfitta dei nerazzurri contro il Monza a San Siro per 1-0 Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta dell’Inter contro il Monza a San Siro. Di seguito le sue parole. Partita – «La squadra ha fatto un buon primo tempo, meritavamo il vantaggio. Nella ripresa ci siamo innervositi quando la vittoria non arrivava, abbiamo subito qualche ripartenza. Partita fotocopia di Fiorentina e Salernitana, siamo molto delusi e arrabbiati. Non è vero che non sentiamo il campionato ma solo le coppe. Sapevamo dell’importanza di questa gara, è un risuolato negativo che rallenta il nostro percorso». NUMERI – «Se vai a vedere numeri e statistiche sono superiori alle ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 aprile 2023), le parole del tecnico Simonedopo la sconfitta dei nerazzurri contro il Monza a San Siro per 1-0 Simoneha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta dell’contro il Monza a San Siro. Di seguito le sue parole.– «La squadra ha fatto un buon primo tempo, meritavamo il vantaggio. Nella ripresa ci siamo innervositi quando la vittoria non arrivava, abbiamo subito qualche ripartenza.di, siamo molto delusi e arrabbiati. Non è vero che non sentiamo il campionato ma solo le coppe. Sapevamo dell’importanza di questa gara, è un risuolato negativo che rallenta il nostro percorso». NUMERI – «Se vai a vedere numeri e statistiche sono superiori alle ...

