Inter, incubo senza fine in Serie A: Caldirola dà i 3 punti al Monza! (Di sabato 15 aprile 2023) Dopo un primo tempo con diverse occasioni create (vedi report), l'Inter capitola nella ripresa 0-1 col Monza a causa della rete di Caldirola. Altro passo falso KO CLAMOROSO ? Incredibile a San Siro il Monza fa il colpo, l'Inter non vince più in campionato. Nella ripresa, i nerazzurri calano il ritmo sulla falsariga degli ultimi minuti di primo tempo. Ci prova Lukaku al 57? a rendersi pericoloso, ma Di Gregorio risponde alla grande deviando in angolo. Partita equilibrata per tutto il secondo tempo, fin quando da corner Luca Caldirola trova il più classico dei gol dell'ex: traversone di Ciurria e stacco imperioso dell'ex difensore della Primavera nerazzurra a trafiggere Onana per lo 0-1. La reazione dell'Inter arriva con Lautaro Martinez, che liberatosi bene in area trova ancora un super Di Gregorio a ...

