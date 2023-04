Inter in silenzio dopo la figuraccia col Monza! Solo Inzaghi parafulmine (Di sabato 15 aprile 2023) dopo Inter-Monza terminata sul punteggio di 1-0 la società ha deciso di non parlare ai microfoni dei giornalisti presenti questa sera, o almeno per quanto riguarda i giocatori. silenzio STAMPA – Nessuno dei giocatori dell’Inter parlerà ai giornalisti presenti. Questa la decisione presa dal club nerazzurro dopo la brutta figuraccia di San Siro con la vittoria del Monza per 0-1 con il gol dell’ex Luca Caldirola (vedi QUI). Ai microfoni parlerà solamente il tecnico Simone Inzaghi. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile Solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ... Leggi su inter-news (Di sabato 15 aprile 2023)-Monza terminata sul punteggio di 1-0 la società ha deciso di non parlare ai microfoni dei giornalisti presenti questa sera, o almeno per quanto riguarda i giocatori.STAMPA – Nessuno dei giocatori dell’parlerà ai giornalisti presenti. Questa la decisione presa dal club nerazzurrola bruttadi San Siro con la vittoria del Monza per 0-1 con il gol dell’ex Luca Caldirola (vedi QUI). Ai microfoni parlerà solamente il tecnico Simone-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibilein parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () © ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RomeoMJ : Il giorno dopo se ne dicono tante... Ma sarebbe meglio il silenzio... Quando la squadra che insieme all'Inter prote… - INTER291103 : L’Inter è in silenzio stampa escluso Inzaghi. In realtà proprio oggi dovrebbero presentarsi tutti i giocatori, per… - catocate : @Inter vi prego, vi scongiuro, fermatelo non esiste più il silenzio stampa??? mandate chiunque altro a parlare vi p… - Erioni_7783 : @DonatoBdf85 Gia ringrazio tutto il possibile che la prima volta non esistevano social, si soffriva in silenzio e “… - internewsit : Inter in silenzio dopo la figuraccia col Monza! Solo Inzaghi parafulmine - -