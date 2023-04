Inter, derby di Manchester se Bastoni non rinnova (Di sabato 15 aprile 2023) Nel caso in cui il contratto di Alessandro Bastoni in scadenza nel 2024 non venga rinnovato dall'Inter, e in questo molto dipende dall'ingresso... Leggi su calciomercato (Di sabato 15 aprile 2023) Nel caso in cui il contratto di Alessandroin scadenza nel 2024 non vengato dall', e in questo molto dipende dall'ingresso...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : #MilanNapoli Nei cinque derby italiani giocati nella sua storia europea (tre nel 2003 e due nel 2005), il #Milan ha… - mirkonicolino : Un altro derby d'Italia, un altro #JuveInter con una coda che non finisce più e con le solite indignazioni a targhe… - sportface2016 : Christian #Panucci non ha dubbi: 'Il #Milan batterà il #Napoli in semifinale: #Leao più determinante di… - NANDOLEVANO : @LeaoMeravigli4o @Carloalvino Culo ? E dove hai visto questo culo ? Tu con i titolari hai fatto 52 punti cosi come… - kvaramanuel11 : @erosazzurro @D10sAndrea Non abbiamo fatto un tiro in porta in 75 minuti contro la terzultima in classifica. Nelle… -