Inter, chi riposa col Monza? Lautaro e Mkhitaryan gli indiziati (Di sabato 15 aprile 2023) Tra la splendida versione di Champions e quella fragile di campionato, c'è un'Inter che ha il dovere di battere il Monza in casa e dare slancio alla corsa per un posto tra le prime quattro. La squadra di Inzaghi ha perso 10 partite finora in questa Serie A e, nell'era dei tre punti a vittoria, soltanto due volte i nerazzurri hanno subito almeno 11 sconfitte nelle prime 30 gare stagionali: nel 1998/99 e nel 2011/12 (12). A San Siro, in vista del secondo confronto con il Benfica dopo il 2-0 dell'andata, c'è voglia di ritrovare il morale anche in Serie A, ma con la necessità di risparmiare energie. Lautaro Martinez va verso un turno di riposo e dovrà quantomeno rimandare (eventualmente nella ripresa) l'appuntamento con la quindicesima rete. Spazio quindi a Correa, che non segna in campionato dal 29 ottobre 2022. C'era ancora un Mondiale ...

