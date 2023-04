Inter | Catellani superato da Tarantino | sarà lui a prendere il posto di Samaden

(Di sabato 15 aprile 2023) Massimoverso l’incarico di responsabile del settore giovanile dell’Quando sembrava tutto fatto per l’arrivo di, ecco che Massimo, secondo quanto riportato da Tuttosport, è in pole position per diventare il nuovo responsabile del settore giovanile dell’dopo l’addio di Roberto. “Dopo 33 anni di, undici dei quali trascorsi come responsabile del settore giovanile, l’orgoglio di aver conquistato 16 scudetti e centrato 22 finali, Robertoè pronto per una nuova avventura. Dal nerazzurro di Milano, a quello di Bergamo. Il navigato professionista dal primo luglioinfatti a tutti gli effetti un dipendente dell’Atalanta, dove ricoprirà il medesimo incarico di queste ...

E l'In pole position per la sostituzione di Samaden c'è stato a lungo Andrea, adesso alla Spal, ma nelle ultime settimane è stato sorpassato da Massimo Tarantino, negli scorsi anni ...Da poco abbiamo assistito all'addio annunciato di Roberto Samaden e l'avvicendamento con Andrea, un segnale di cambaimento Con molta probabilità si. Ma questo non riguarda solo l', ...Infine l'sta per trovare l'accordo conche in Emilia ha posto le basi con la Spal.

Inter, sprint Tarantino: sorpassato Catellani, sarà lui l’erede di Samaden fcinter1908

L'attuale direttore sportivo del Siena è passato in pole position nella corsa per il ruolo di responsabile del settore giovanile nerazzurro ...