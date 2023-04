Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fcin1908it : Brozovic: “Legato a Milano, il gol più emozionante al Milan. Sono un po’ matto” - FBiasin : Cosa ti ha aiutato a crescere nel corso della tua carriera? “Personalità e sacrificio sono stati fattori essenzial… - pisto_gol : Con una grande prestazione di squadra, l’#Inter sbanca il #DaLuz con i gol di #Barella e #Lukaku (rigore) e ipoteca… - MaStep92__ : RT @cmdotcom: #Inter, #Brozovic è tornato il ‘sacerdote pazzo del centrocampo’. Ma lo scambio col #Barcellona non tramonta - cmdotcom : #Inter, #Brozovic è tornato il ‘sacerdote pazzo del centrocampo’. Ma lo scambio col #Barcellona non tramonta… -

Kessie -ma non solo. L'cerca anche rinforzi in difesa, visti gli addii di Skriniar e D'Ambrosio , il futuro in bilico di De Vrij ed il riscatto da esercitare per trattenere Acerbi . ...(3 - 5 - 2) : Onana; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella,, Gagliardini, Gosens; Lukaku, Correa. All. Inzaghi. MONZA (3 - 4 - 1 - 2): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; ...; in difesa piacciono Umtiti e Alonso . ScambioKessie: al lavoro Ausilio e Alemany. Piero Ausilio e Mateu Alemany , rispettivamente diesse dell'e capo dell'area sportiva del ...

Inter, Brozovic: 'Sono matto e amo Milano. Il gol più bello Contro il Milan' Calciomercato.com

Basta una prestazione di grande livello per riscattare una stagione da dimenticare L’Inter si interroga sul futuro di Marcelo Brozovic che in casa del Benfica è tornato a dominare. Il “sacerdote del ...Prove di formazione in casa Inter verso la sfida con il Monza ... saranno ancora in campo alcuni eroi di Lisbona come Bastoni, Barella e Brozovic. Mkhitaryan, però, potrebbe riposare: al suo posto ...