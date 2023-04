Inter, Bastoni scatena un derby in Premier: Zhang deve difendersi (Di sabato 15 aprile 2023) Si prospetta un derby di Manchester per Alessandro Bastoni. A scriverlo è Fichajes, secondo cui United e City durante la prossima estate... Leggi su calciomercato (Di sabato 15 aprile 2023) Si prospetta undi Manchester per Alessandro. A scriverlo è Fichajes, secondo cui United e City durante la prossima estate...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Tanti auguri Basto! ?????? #ForzaInter #Bastoni - marifcinter : #Costacurta: 'Non mi fate incazzare con la storia che il Benfica ha giocato male, l'Inter è stata forte. Tra i migl… - marifcinter : Partita stratosferica dell'Inter, che mette la museruola al Benfica champagne di questa stagione. Nerazzurri perfet… - Guardalinee : Inter XI: 3-5-2 Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Correa.… - sportli26181512 : Inter, Bastoni scatena un derby in Premier: Zhang deve difendersi: Si prospetta un derby di Manchester per Alessand… -