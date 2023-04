Inter, Asllani: «Diamo continuità alla vittoria in Champions» (Di sabato 15 aprile 2023) Le parole di Kristjan Asllani prima del calcio d’inizio della partita tra Inter e Monza: «Dobbiamo avere la determinazione giusta» Kristjan Asllani ha parlato ai microfoni di InterTV, prima del calcio d’inizio della sfida contro il Monza. Di seguito le parole del centrocampista Interista. «Dobbiamo dare continuità alla partita fatta martedì contro il Benfica, sappiamo che affrontiamo una squadra che gioca a viso aperto, dobbiamo essere forti e determinati. Dobbiamo scendere in campo con la determinazione giusta, sappiamo che ci mancano dei punti in campionato e dobbiamo riprenderceli tutti. Io sono pronto, darò il massimo e cercherò di aiutare la squadra». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU InterNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 aprile 2023) Le parole di Kristjanprima del calcio d’inizio della partita trae Monza: «Dobbiamo avere la determinazione giusta» Kristjanha parlato ai microfoni diTV, prima del calcio d’inizio della sfida contro il Monza. Di seguito le parole del centrocampistaista. «Dobbiamo darepartita fatta martedì contro il Benfica, sappiamo che affrontiamo una squadra che gioca a viso aperto, dobbiamo essere forti e determinati. Dobbiamo scendere in campo con la determinazione giusta, sappiamo che ci mancano dei punti in campionato e dobbiamo riprenderceli tutti. Io sono pronto, darò il massimo e cercherò di aiutare la squadra». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

