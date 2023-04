Inter: a Lisbona un lampo nel buio. Per Milano è allarme Champions (Di sabato 15 aprile 2023) In piena corsa in Europa, irriconoscibile in campionato. Le due facce dell'Inter e il rischio di restare fuori dalla zona Champions che coinvolge anche ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 15 aprile 2023) In piena corsa in Europa, irriconoscibile in campionato. Le due facce dell'e il rischio di restare fuori dalla zonache coinvolge anche ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Big Rom si presenta dal dischetto e non sbaglia ??? Il raddoppio nerazzurro a Lisbona ?? #ForzaInter #UCL… - Eurosport_IT : L'INTER ESPUGNA LISBONA! ?????? Super prestazione dei nerazzurri in casa del Benfica: Barella e Lukaku firmano il 2-… - mirkonicolino : Come testimonia un video di #FCInter1908, con l'#Inter allo stadio Da Luz di Lisbona è sbarcato anche il presidente… - gianlucarossitv : Video-editoriale del 15.4.2023 Con il #Monza a #SanSiro la peggior #Inter della stagione a soli 4 giorni da una del… - IMDelu90 : @theboss_1908 Ah perché l'anno scorso chi c'era che si inventava la giocata? Forse Sanchez, cacciato con lauta buon… -