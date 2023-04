Intelligenza artificiale al centro del congresso di Catania dell’Unione Italiana Commercialisti (Di sabato 15 aprile 2023) “È stato un vero successo: in presenza più di trecento Commercialisti e non solo, provenienti da tutt’Italia, oltre mille collegati in streaming e 471.000 accessi e visite registrati dai server del portale del congresso”. In questi termini Tito Giuffrida, segretario nazionale di Unico, ha parlato del quarto congresso nazionale del sindacato di Commercialisti, conclusosi ieri nel centro Le Ciminiere di Catania e dedicato alla sfida tecnologica dell’Intelligenza artificiale. Ma anche a “una rinnovata Unità d’Italia”, come ha sottolineato Antonio Uva, consigliere nazionale di Unico, catanese di nascita e milanese d’adozione. “Come sede del congresso – ha rivelato – avevamo pensato all’inizio a Milano, la città Italiana ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 15 aprile 2023) “È stato un vero successo: in presenza più di trecentoe non solo, provenienti da tutt’Italia, oltre mille collegati in streaming e 471.000 accessi e visite registrati dai server del portale del”. In questi termini Tito Giuffrida, segretario nazionale di Unico, ha parlato del quartonazionale del sindacato di, conclusosi ieri nelLe Ciminiere die dedicato alla sfida tecnologica dell’. Ma anche a “una rinnovata Unità d’Italia”, come ha sottolineato Antonio Uva, consigliere nazionale di Unico, catanese di nascita e milanese d’adozione. “Come sede del– ha rivelato – avevamo pensato all’inizio a Milano, la città...

