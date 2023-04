Intelligenza artificiale a scuola: personalizziamo la didattica, creiamo chat con personaggi storici, monitoriamo gli apprendimenti e molto altro ancora. Con esempi pratici (Di sabato 15 aprile 2023) Corso di formazione professionale per docenti, organizzato e certificato da SO.GE.S (Società del gruppo Orizzonte scuola) , ente accreditato al Miur ai sensi della direttiva 170/2016 Formatore: Prof. Lorenzo Redaelli Presentazione dell’iniziativa formativa Il corso di formazione sull’Intelligenza artificiale è progettato per i docenti che non abbiano necessariamente competenze informatiche avanzate e desiderano apprendere come L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 15 aprile 2023) Corso di formazione professionale per docenti, organizzato e certificato da SO.GE.S (Società del gruppo Orizzonte) , ente accreditato al Miur ai sensi della direttiva 170/2016 Formatore: Prof. Lorenzo Redaelli Presentazione dell’iniziativa formativa Il corso di formazione sull’è progettato per i docenti che non abbiano necessariamente competenze informatiche avanzate e desiderano apprendere come L'articolo .

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lorepregliasco : Secondo il Financial Times Elon Musk vuole lanciare una startup di intelligenza artificiale per fare concorrenza a… - sole24ore : Ft:?Musk prepara una start-up di intelligenza artificiale concorrente di ChatGPT - ricpuglisi : Faccio un riassunto sulla mia esperienza da incubo con @TIM_Official: 1) non mi funziona internet fisso 2) a Pasq… - orizzontescuola : Intelligenza artificiale a scuola: personalizziamo la didattica, creiamo chat con personaggi storici, monitoriamo g… - aspide_l : Elon Musk costituisce una società nel campo dell’intelligenza artificiale. Elon Musk era trai firmatari di una let… -