Inquinamento, queste immagini dimostrano i danni provocati sull’ambiente (Di sabato 15 aprile 2023) TecnoAndroid Negli ultimi anni, i danni dell’Inquinamento sugli ecosistemi marini sono diventati sempre più evidenti. Fotografi e ricercatori di tutto il mondo hanno immortalato gli effetti drammatici di questi mutamenti disastrosi e qui di seguito ne vedrete alcuni esempi. Inquinamento: la situazione sta diventando sempre più grave Tra le immagini emblematiche dell’Inquinamento troviamo: Aironi che passeggiano tra rifiuti a Panama, con studenti di biologia marina che lavorano al progetto Reef2Reef per restaurare i coralli danneggiati. L’apneista turca Sahika Encumen che si immerge nel Bosforo per mostrare l’Inquinamento delle acque di Istanbul. Rifiuti e detriti galleggianti sul fiume Drina in Bosnia-Erzegovina, minacciando un disastro ecologico e la centrale idroelettrica ... Leggi su tecnoandroid (Di sabato 15 aprile 2023) TecnoAndroid Negli ultimi anni, idell’sugli ecosistemi marini sono diventati sempre più evidenti. Fotografi e ricercatori di tutto il mondo hanno immortalato gli effetti drammatici di questi mutamenti disastrosi e qui di seguito ne vedrete alcuni esempi.: la situazione sta diventando sempre più grave Tra leemblematiche dell’troviamo: Aironi che passeggiano tra rifiuti a Panama, con studenti di biologia marina che lavorano al progetto Reef2Reef per restaurare i coralli danneggiati. L’apneista turca Sahika Encumen che si immerge nel Bosforo per mostrare l’delle acque di Istanbul. Rifiuti e detriti galleggianti sul fiume Drina in Bosnia-Erzegovina, minacciando un disastro ecologico e la centrale idroelettrica ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : Inquinamento, queste immagini dimostrano i danni provocati sull'ambiente - - afgibi : RT @brotto_marco: Il 95% dell'inquinamento dei mari, di plastica nei mari deriva da questi 10 fiumi. Ora, lo capite che il delirio per le n… - MarcoTortori : RT @brotto_marco: Il 95% dell'inquinamento dei mari, di plastica nei mari deriva da questi 10 fiumi. Ora, lo capite che il delirio per le n… - NelaBombelli : RT @brotto_marco: Il 95% dell'inquinamento dei mari, di plastica nei mari deriva da questi 10 fiumi. Ora, lo capite che il delirio per le n… - Claudia48918092 : RT @brotto_marco: Il 95% dell'inquinamento dei mari, di plastica nei mari deriva da questi 10 fiumi. Ora, lo capite che il delirio per le n… -