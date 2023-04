Inizia la carriera di Adriano Jr.: il figlio dell’Imperatore trova squadra (Di sabato 15 aprile 2023) Adriano è stato uno degli attaccanti più forti degli ultimi anni, dotato di una forza fisica impressionante e di un tiro fortissimo. Nel corso della carriera è stato grande protagonista nel campionato di Serie A, l’esperienza più importante è stata con la maglia dell’Inter. E’ riuscito a mettersi in mosta anche con Flamengo, Fiorentina, San Paolo, Roma, Corinthians, Atlético Paranaense e Miami Utd. E’ pronto ad una carriera scoppiettante anche Adriano Jr., figlio del calciatore dell’Inter. Il calciatore è ufficialmente un professionista del Serrano, squadra del paese di Petropolis, vicino Rio de Janeiro. Il brasiliano è stato promosso in prima squadra e si prepara ad una stagione da protagonista. La squadra del figlio di ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 15 aprile 2023)è stato uno degli attaccanti più forti degli ultimi anni, dotato di una forza fisica impressionante e di un tiro fortissimo. Nel corso dellaè stato grande protagonista nel campionato di Serie A, l’esperienza più importante è stata con la maglia dell’Inter. E’ riuscito a mettersi in mosta anche con Flamengo, Fiorentina, San Paolo, Roma, Corinthians, Atlético Paranaense e Miami Utd. E’ pronto ad unascoppiettante ancheJr.,del calciatore dell’Inter. Il calciatore è ufficialmente un professionista del Serrano,del paese di Petropolis, vicino Rio de Janeiro. Il brasiliano è stato promosso in primae si prepara ad una stagione da protagonista. Ladeldi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gianfallos : Universo parallelo dove Totti inizia e fa la sua carriera di icona di Roma ma alla Lazio=Seconda ondata di dittatura fascista - DavideBelcuore : @Cmmy3 Forse perché piazzapulita è un talk show? Forse perché oramai la differenza tra notizia e intrattenimento no… - CalcioWeb : #ArdaTuran in panchina: la prima esperienza da allenatore per l'ex centrocampista del #Barcellona - giacomo_zen : Meloni inizia a fare politica con la morte di Falcone e Borsellino (non si farà mai domande sui mandanti) Diventa… - sportli26181512 : Arda Turan, ecco la sua prima panchina da allenatore: Arda Turan inizia la carriera di allenatore. L'ex centrocampi… -