Infortunio Lookman, stop per l'attaccante dell'Atalanta. Cosa è successo? (Di sabato 15 aprile 2023) l'attaccante dell'Atalanta Ademola Lookman ha subito un brutto Infortunio durante l'allenamento a Zingonia. Le condizioni Neanche il tempo di prepararsi al meglio per la partita contro la Fiorentina che l'Atalanta deve riscontrare l'ennesimo Infortunio stagionale: stavolta è il turno dell'attaccante Ademola Lookman (cannoniere della squadra). Cosa è successo? Secondo quanto riportato da L'Eco di Bergamo, lo stesso Lookman ha riscontrato un risentimento muscolare: per l'esattezza postumi distrattivi al bicipite femorale destro. Lo stop forzato lo costringerà a rimanere fermo ai box contro la Fiorentina. Si attendono aggiornamenti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

