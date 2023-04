Infortunio Kean: salta il Sassuolo in vista dell’EL (Di sabato 15 aprile 2023) Sarebbe dovuto rientrare da titolare dopo il turno di squalifica. Invece Moise Kean si ferma per un Infortunio. Niente di grave, si parla di un problema muscolare sopraggiunto nell’allenamento di ieri. In questo modo però, cambieranno i piani di Allegri. L’allenatore sarà infatti costretto a scegliere tra Milik e Di Maria come compagno di attacco per Vlahovic. L’argentino è favorito nel ballottaggio ma sarebbe dovuto rimanere a riposo per la maggior parte della partita contro il Sassuolo, con l’italiano in campo dal primo minuto. Le sue condizioni verranno rivalutate giornalmente fino a giovedì prossimo. L’obiettivo adesso è recuperarlo proprio per la gara di ritorno dei Quarti di Finale di Europa League. La Juventus, nonostante il risultato dell’andata, sarà chiamata a una grande prova in Portogallo. Moise Kean non ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 15 aprile 2023) Sarebbe dovuto rientrare da titolare dopo il turno di squalifica. Invece Moisesi ferma per un. Niente di grave, si parla di un problema muscolare sopraggiunto nell’allenamento di ieri. In questo modo però, cambieranno i piani di Allegri. L’allenatore sarà infatti costretto a scegliere tra Milik e Di Maria come compagno di attacco per Vlahovic. L’argentino è favorito nel ballottaggio ma sarebbe dovuto rimanere a riposo per la maggior parte della partita contro il, con l’italiano in campo dal primo minuto. Le sue condizioni verranno rivalutate giornalmente fino a giovedì prossimo. L’obiettivo adesso è recuperarlo proprio per la gara di ritorno dei Quarti di Finale di Europa League. La Juventus, nonostante il risultato dell’andata, sarà chiamata a una grande prova in Portogallo. Moisenon ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 1411nico : 43° infortunio muscolare #Kean flessore #SassuoloJuventus - 11contro11 : Infortunio Kean: salta il Sassuolo in vista dell'EL #Juventus #Fantacalcio #SerieA #11contro11 - calciomercatoit : ?? #SassuoloJuventus, #Kean out per infortunio: #Allegri pensa a #Miretti al posto di #Chiesa - sportli26181512 : Juve: infortunio per Kean: La Juventus perde per infortunio Moise Kean. L'attaccante italiano ha accusato un proble… - Tutto_CalcioNew : #Juventus, infortunio per #Kean: a rischio contro il Sassuolo #tuttocalcionews #calcio -

Conferma ufficiale: un big salta Sassuolo - Juventus Alla vigilia, in conferenza stampa, Allegri ha annunciato un forfait: 'Kean credo non riesca a ... Domenico Berardi non ha recuperato dall'infortunio ed è indisponibile per il match di domani. Sassuolo ... Juve: infortunio per Kean Commenta per primo La Juventus perde per infortunio Moise Kean . L'attaccante italiano ha accusato un problema muscolare nel corso dell'ultimo allenamento di rifinitura in vista della sfida contro il Sassuolo ed è a forte rischio. La ... Infortunio Kean, l'attaccante si è fermato ed è in dubbio: le sue condizioni La Juventus giocherà sul campo del Sassuolo e lo dovrà fare senza Moise Kean in attacco, guaio muscolare per lui La Juventus giocherà sul campo del Sassuolo e lo dovrà fare senza Moise Kean in attacco, guaio muscolare per lui. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'attaccante si è fermato in allenamento e ... Alla vigilia, in conferenza stampa, Allegri ha annunciato un forfait: 'credo non riesca a ... Domenico Berardi non ha recuperato dall'ed è indisponibile per il match di domani. Sassuolo ...Commenta per primo La Juventus perde perMoise. L'attaccante italiano ha accusato un problema muscolare nel corso dell'ultimo allenamento di rifinitura in vista della sfida contro il Sassuolo ed è a forte rischio. La ...La Juventus giocherà sul campo del Sassuolo e lo dovrà fare senza Moisein attacco, guaio muscolare per lui La Juventus giocherà sul campo del Sassuolo e lo dovrà fare senza Moisein attacco, guaio muscolare per lui. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'attaccante si è fermato in allenamento e ... Juventus, infortunio Kean: le sue condizioni Sportitalia Juventus, Allegri perde Kean e aspetta Pogba: «Paul non è ancora pronto» Domenica con il Sassuolo mancherà Kean («ieri ha avuto un fastidio al flessore») e ... E anche Milik sta meglio, è rientrato da un infortunio di 60 giorni, ma è un giocatore affidabile». Buoni segnali ... Atalanta, infortunio Lookman: le ultime sulle condizioni dell’attaccante Brutte notizie in casa Atalanta: si ferma per infortunio Ademola Lookman. L'attaccante nerazzurro si è sottoposto ad accertamenti ... Domenica con il Sassuolo mancherà Kean («ieri ha avuto un fastidio al flessore») e ... E anche Milik sta meglio, è rientrato da un infortunio di 60 giorni, ma è un giocatore affidabile». Buoni segnali ...Brutte notizie in casa Atalanta: si ferma per infortunio Ademola Lookman. L'attaccante nerazzurro si è sottoposto ad accertamenti ...