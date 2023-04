Incidente mortale tra Aprilia e Ardea: perde la vita una donna (Di sabato 15 aprile 2023) Tremendo Incidente nel pomeriggio di oggi, sabato 15 aprile, in via dei Rutuli, tra Aprilia e Ardea. Lo scontro, frontale e violentissimo, è avvenuto alle porte della cittadina Apriliana tra due vetture, per cause ancora in corso di accertamento. L’Incidente è avvenuto intorno alle ore 15:30. Nell’urto sono rimasti feriti i due conducenti, un uomo e una donna. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale di Aprilia, che hanno chiuso la strada per poter effettuare i rilievi. I sanitari hanno accertato immediatamente le gravissime condizioni della donna, che si trovava alla guida di una Seat. La signora è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Città di Aprilia, in codice rosso. Ma, nonostante i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 15 aprile 2023) Tremendonel pomeriggio di oggi, sabato 15 aprile, in via dei Rutuli, tra. Lo scontro, frontale e violentissimo, è avvenuto alle porte della cittadinana tra due vetture, per cause ancora in corso di accertamento. L’è avvenuto intorno alle ore 15:30. Nell’urto sono rimasti feriti i due conducenti, un uomo e una. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale di, che hanno chiuso la strada per poter effettuare i rilievi. I sanitari hanno accertato immediatamente le gravissime condizioni della, che si trovava alla guida di una Seat. La signora è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Città di, in codice rosso. Ma, nonostante i ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Incidente mortale tra Aprilia e Ardea: perde la vita una donna - News_24it : LATINA – 'Morire a 21 anni a causa di un incidente stradale... Tristezza, dolore, una vita spezzata, una famiglia d… - infoitinterno : Incidente mortale in moto, Martina perde la vita a 19 anni - infoitinterno : Incidente mortale in moto, perde la vita Martina Socciarelli, 19enne di Perugia - infoitinterno : Incidente mortale in moto, Martina perde la vita a 19 anni -