(Di sabato 15 aprile 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color L’con scoppio di unainha fatto scattare l’allarme questa mattina a. Mezzi dei Vigili del fuoco, ambulanza, auto medica e carabinieri sono intervenuti verso le 10 in via Tasso per un. Secondo una prima ricostruzione, tutto avrebbe avuto origine da un incidente domestico in, in un appartamento ai ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Ancora in via di accertamento le cause, ma all'origine dell'potrebbe esserci qualche ... 363 minori stranieri respinti dalla Francia restituiti a Mentone Esplode, 63enne trasportata in ...'Lo scorso febbraio unha interessato il palazzo in via Piacenza 17, in Val Bisagno. Molti degli abitanti non sono ...chiederà pedaggi gratis per autostrade Articolo successivo Esplode...... temendo un, hanno chiamato i vigili del fuoco. Una volta giunti sul posto, i pompieri hanno appurato che il fumo proveniva, invece, da unalasciata sul fuoco dalla proprietaria dell'...

Incendio pentola in cucina, emergenza in un palazzo a Solaro Il Notiziario

Perinaldo. Un incendio ha completamente distrutto l’appartamento al secondo e ultimo piano di una palazzina in via Dolceacqua a Perinaldo. Stando alle prime informazioni le fiamme sarebbero partite da ...