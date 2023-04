(Di sabato 15 aprile 2023) (Agenzia Vista) Roma, 15 aprile 2023 È statoall'Leonardo da Vinci diilA destinato ai voli Schengen e domestici. La nuova Area di Imbarco, di circa 37.000 mq, potrà ospitare presso lo scalo ulteriori 6 milioni di passeggeri l'anno in partenza, grazie ai 23 nuovi gate, di cui 13 dotati di pontili per l'imbarco. "Oggi celebriamo la conclusione di un ulteriore traguardo del progetto di espansione e rivisitazione del Terminal 1, che segue l'apertura delA dello scorso anno. Una tappa importante del grande programma di investimenti di Adr da 10 miliardi di euro al 2046 - di cui 2,5 già realizzati - che ha portatonell'èlite globale come qualità del servizio, sostenendo la connettività internazionale dell'Italia e ...

Inaugurato nuovo molo A all'Aeroporto di Fiumicino, lo speciale AGI - Agenzia Italia

È stato inaugurato all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino il nuovo molo A destinato ai voli Schengen e domestici. La nuova Area di Imbarco, di circa 37.000 mq, potrà ospitare presso lo scalo ult ...